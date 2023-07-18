Минобороны РФ заявило об успешном наступлении российских войск на купянском направлении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ведут успешное наступление на купянском направлении.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его данным, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

"В районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - заявил он.

"Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

"В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. На донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что еще по три атаки противника отражены на южно-донецком и запорожском, две - на красно-лиманском направлениях.

По словам, Конашенкова, в районах населенных пунктов Ступочки, Константиновка и Красное (ДНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ. В районе населенного пункта Красногоровка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

В ходе боевых действий на донецком направлении потери противника составили "до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении, - сообщил он, - подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики. Также, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка Луганской народной республики нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы".

По данным Конашенкова, "за сутки на данном направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30".

На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Владимировка и Урожайное Донецкой народной республики отражены три атака противника", - сообщил он.

"На запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ", - сообщил Конашенков.

Кроме того, сказал он, уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "Мста-Б", а также пушка Д-44", - сообщил Конашенков.

По его словам, на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сказал Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах", - сообщил он.

По словам Конашенкова, уничтожены 43 беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 455 самолетов, 242 вертолета, 5090 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10740 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5504 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11735 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель Минобороны РФ.