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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Минприроды уточнит правила мониторинга состояния недр для госорганов и недропользователей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минприроды подготовило проект постановления правительства, которое конкретизирует правила мониторинга состояния недр и обязанности госорганов и недропользователей в этой сфере. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, государственный мониторинг осуществляет Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), его территориальные органы и подведомственные учреждения на неиспользуемых частях недр. Документ перечисляет обязанности госорганов по контролю за подземными водами и состоянием недр, мониторинг опасных процессов, происходящих под воздействием воздуха, тектонических движений и прочее.

Недропользователи ответственны за локальный мониторинг недр в районе эксплуатируемых участков недр и подземных вод в зоне работ, сказано в проекте. В их обязанности входит наблюдение за состоянием недр и происходящими в них процессами, а также прогноз изменений под воздействием природных факторов и деятельности человека. Для этого недропользователи должны создавать пункты наблюдения за состоянием недр, регулярно обследовать участки и направлять соответствующую информацию в органы управления недрами. Это нужно, чтобы предотвращать негативное воздействие на окружающую среду.

Публичное обсуждение проекта закончится 20 июля. В случае его принятия постановление вступит в силу 1 марта 2024 года.

Минприроды Роснедра
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