Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 19 июля повышена на 1,1%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 19 июля составляет 3 тыс. 22,6 руб. за тонну против 2 тыс. 989,6 руб. неделей ранее, сообщил Минсельхоз РФ.

Таким образом, рост составит 1,1%.

На ячмень пошлина шестую неделю подряд будет нулевой. На кукурузу - повысится до 1 тыс. 923,2 руб. с 1 тыс. 237,4 руб. за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,3 за тонну на пшеницу ($239,2 неделей ранее), $170,7 - на ячмень ($174), $203,8 - на кукурузу ($198,4).

Новые пошлины будут действовать по 26 июля включительно.

Как сообщалось, с июня этого года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.