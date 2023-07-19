МЧС сообщило о разминировании более 890 га территории в новых регионах РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пиротехническими отрядами МЧС в новых российских регионах обследована и очищена от взрывоопасных предметов территория площадью более 890 га, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"Обнаружено и обезврежено свыше 90 тыс. снарядов, мин и других боеприпасов", - сказал Куренков во время "правительственного часа" в Совете Федерации в среду.

Куренков сообщил также, что автоколоннами МЧС доставлены в новые регионы гуманитарные грузы весом более 133 тыс. тонн. В ДНР доставлено более 152 тыс. тонн питьевой и свыше 327 тыс. тонн технической воды.

МЧС продолжает оказание помощи людям в затопленных населенных пунктах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС - в ходе спасательной операции эвакуировано более 8,6 тыс. человек. Откачана вода из более 350 зданий, санитарная обработка проведена в 336 социальных объектах и многоквартирных домах. В затопленные районы Херсонской области МЧС доставлено около 550 тонн продовольствия, а также свыше 820 тонн бутилированной питьевой воды, сообщил Куренков.