МЧС потребуется 205 млрд рублей до 2026 года на техническое переоснащение

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерству по чрезвычайным ситуациям на 2024-2026 годы дополнительно необходимо более 205 млрд рублей на программу технического переоснащения, заявил на правительственном часе в Совете федерации глава МЧС Александр Куренков.

Министерство сейчас проводит утвержденную правительством программу технического переоснащения современными образцами пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники до 2030 года.

"Потребность в дополнительном финансировании МЧС России на 2024-2026 годы составляет более 205 млрд рублей. Мы прорабатываем выделения дополнительных средств и рассчитываем в этой работе на поддержку сенаторов", - сказал министр.

По его словам, с 2022 года в спасательные формирования поставлено более 1 300 единиц техники, в том числе авиационной, пожарной и специальной. "До конца года планируем поставить еще около тысячи единиц", - сказал он.