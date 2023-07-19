Штат МЧС с начала года увеличился на 15 тысяч человек за счет новых регионов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Предельная численность штата МЧС России увеличилась на 15 тысяч специалистов и составляет 303 107 человек, сообщил в Совете Федерации глава ведомства Александр Куренков. За счет этого министерство формирует территориальные органы и подразделения в новых регионах.

Министр также сообщил, что в зоне риска чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС решено создать спасательный центр.

В ведомстве обсуждают введение ежемесячной надбавки к должностному окладу сотрудникам МЧС России на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Ленинградской областей, в городах Петербург и Севастополь, а также Республике Крым за особые условия службы, продолжил Куренков.

"При этом мы ставим себе задачу по определению статуса "ветеран боевых действий" для сотрудников МЧС РФ, участвующих в аварийно-спасательных работах непосредственно в зоне специальной военной операции", - сказал он, отметив, что практически все сотрудники министерства выполняют задачи по разминированию, эвакуации, разбору завалов и тушению пожаров вблизи линии боевого соприкосновения.

Он также сказал сенаторам, что на новых территориях разминировано уже более 890 га площадей.