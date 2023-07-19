Экскурсионным автобусам не разрешают пользоваться Керченской переправой

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа недоступна для экскурсионных автобусов, разъяснил Минтранс Крыма.

"Экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы. Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы", - говорится в телеграм-канале министерства.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту прерывалось после атаки дронов в ночь на 17 июля, которые повредили автодорожную часть моста. Керченская переправа в течение дня принимала только грузовые автомобили и пассажиров, были приостановлены продажи билетов на автобусы между Крымом и Кубанью.

Легковому транспорту предлагалось следовать в Крым через новые регионы.

Паромы Керченской переправы начали принимать легковые автомобили вечером 17 июля. В ночь на 18 июля возобновилось движение по автомобильной части Крымского моста в реверсивном режиме.

Утром 18 июля Минтранс Крыма сообщил, что возобновилось движение автобусов по регулярным маршрутам из Ростовской области в Крым через паромную переправу, а заказным автобусам можно было следовать только по сухопутному коридору.