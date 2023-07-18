Очередь на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована

В пробке на мост со стороны Кубани стоят более 800 автомобилей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пробка из машин перед досмотром на Крымском мосту ликвидирована со стороны полуострова, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00: со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

Очередь на этом направлении начала формироваться около 10:00 во вторник после ночного запуска автомобильного движения по мосту в реверсивном режиме. Она достигла максимума к 17:00, когда здесь зафиксировали более 850 машин.

Пробка на мост со стороны Кубани на 20:00 составляет 831 автомобиль, за последние три часа этот показатель незначительно колебался.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.