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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Сенаторы одобрили повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал закон, который увеличивает для некоторых категорий граждан предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил.

Это касается граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст тех из них, кто относится к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. До 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане, находящиеся в запасе, будут переводиться в отставку поэтапно.

Закон также предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет. Это также касается имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Закон закрепляет случаи приостановления пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождение военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы.

Совет Федерации
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