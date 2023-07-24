Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий для некоторых категорий граждан предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил РФ.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В РоссииПринят закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе рядовых и сержантовЧитать подробнее

Повышение предельного возраста касается граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст тех из них, кто относится к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Однако до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане, находящиеся в запасе, будут переводиться в отставку поэтапно.

Закон также предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет. Это также касается имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Закон закрепляет случаи приостановления пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождения военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы.

Закон вносит изменения в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов

Движение поездов возобновлено на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов

Движение поездов возобновлено на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов

В Крыму возобновилось движение по автотрассе Джанкой - Симферополь

Российские военные отбили атаку 17 украинских дронов по объектам в Крыму

В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года"

В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года"

ФСБ нашла следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону

Военная операция на Украине

На севере Крыма остановлено движение поездов и автотранспорта после атаки БПЛА

Военная операция на Украине

В Джанкойском районе Крыма эвакуируют жителей сел вокруг склада с боеприпасами

Военная операция на Украине

Аксенов сообщил о перехвате 11 дронов в небе над Крымом и попадании в склад боеприпасов

Аксенов сообщил о перехвате 11 дронов в небе над Крымом и попадании в склад боеприпасов
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о предотвращении удара двумя БПЛА по столичным объектам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });