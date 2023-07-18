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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Принят закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе рядовых и сержантов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий для ряда категорий граждан предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил РФ.

Так, закон повышает с 50 до 55 лет предельный возраст пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

С 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане будут переводиться в отставку поэтапно.

Закон предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет. Это также касается имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Закон закрепляет случаи приостановления пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождение военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы.

Закон вносит изменения в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Госдума ВС РФ
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