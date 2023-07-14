Дума одобрила поправки об увеличении предельного возраста пребывания в запасе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу одобрила поправки, увеличивающие для ряда категорий граждан предельный возраст пребывания в запасе.

Так, поправка предусматривает увеличение с 50 до 55 лет предельного возраста пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

С 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане будут переводиться в отставку поэтапно.

Также поправки предусматривают возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет.

Это также касается имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Поправка закрепляет случаи приостановления пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождения военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы.

Поправки приняты ко второму чтению проекта закона, уточняющего отдельные положения ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Законопроект внесён группой депутатов, в частности членами комитета Госдумы по обороне.