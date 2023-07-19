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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Совфед разрешил регионам самим решать, как поступать с бездомными животными

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с проблемой безнадзорных животных.

Согласно закону, органы государственной власти субъектов РФ вправе законодательным актом устанавливать порядок работы с животными без владельцев и определять перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности.

В законе остаются требования, которые должны соблюдаться при отлове бездомных животных, в частности, запрет "применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных". Но при этом оговаривается: "...если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ".

Согласно одобренному закону, выгуливать домашних животных нужно, исключая возможность их свободного, неконтролируемого передвижения "вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула".

Совет Федерации
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