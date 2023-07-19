Совфед разрешил регионам самим решать, как поступать с бездомными животными

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с проблемой безнадзорных животных.

Согласно закону, органы государственной власти субъектов РФ вправе законодательным актом устанавливать порядок работы с животными без владельцев и определять перечень мероприятий при осуществлении такой деятельности.

В законе остаются требования, которые должны соблюдаться при отлове бездомных животных, в частности, запрет "применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных". Но при этом оговаривается: "...если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ".

Согласно одобренному закону, выгуливать домашних животных нужно, исключая возможность их свободного, неконтролируемого передвижения "вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула".