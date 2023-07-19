Арестовано имущество бывших руководителей ГК "Кристалл Лефортово" на 16 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в начале июля арестовал денежные средства и другое имущество бывших руководителей ООО "ГК Кристалл Лефортово" Марины Погодиной и Сергея Воробьева в пределах 15,8 млрд рублей.

Как отмечается в определении на сайте суда, 6 июля в суд поступило заявление банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК), который является кредитором ГК, о принятии мер обеспечения.

Банк также просил суд запретить Росрегистрации осуществлять регистрационные действия, связанные с отчуждением недвижимости, принадлежащей Погодиной и Воробьеву, а также запретить органам ГИБДД совершать регистрационные действия, связанные с отчуждением принадлежащих им транспортных средств.

В документе говорится, что реестр кредиторов ГК сформирован в размере 15,8 млрд рублей. Имеющегося в конкурсной массе должника имущества "очевидно недостаточно для погашения требований кредиторов, следовательно, непогашенные требования должны (могут) быть удовлетворены за счет имущества контролировавших должника лиц в случае привлечения их к субсидиарной ответственности", - отмечается в определении суда.

Ранее сообщалось, что Десятый арбитражный апелляционный суд 18 января по ходатайству конкурсного управляющего "ГК Кристалл Лефортово" Анны Основиной привлек к субсидиарной ответственности Погодину и Воробьева, который также являлся учредителем "ГК Кристалл-Лефортово".

Суд тогда приостановил производство по спору в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

При этом апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Московской области, который 22 сентября 2022 года по ходатайству Основиной привлек к субсидиарной ответственности основного бенефициара компании Павла Сметану, также приостановив производство по спору в части определения размера его ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Арбитражный суд Московского округа 19 апреля 2023 года оставил в силе вердикты судов нижестоящих инстанций.

В материалах дела говорится, что конкурсный управляющий просила суд привлечь к субсидиарной ответственности не только Сметану, но и Погодину и Воробьева. Однако суд 22 сентября 2022 года отказался это сделать. Не согласившись с таким решением, конкурсный управляющий подала жалобу, которую суд 18 января 2023 года удовлетворил.

Арбитражный суд Москвы 11 декабря 2019 года признал Сметану несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества.

Арбитражный суд Москвы 4 июля 2022 года по заявлению конкурсного управляющего ООО "Кристалл Лефортово" Ильи Софонова привлек Сметану к субсидиарной ответственности. Суд тогда приостановил производство в части определения размера ответственности до окончания формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

Софонов просил взыскать со Сметаны 1,5 млрд рублей.

Группа "Кристалл-Лефортово" оказалась в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибьюторской компании "Статус-групп", которая подала заявление о собственном банкротстве в феврале 2018 года, писала газета "Коммерсантъ" в марте 2018 года. "Долг "Статуса" перед предприятиями "Кристалл-Лефортово" превышает 6 млрд рублей.

Заявление о банкротстве ГК "Кристалл-Лефортово" 4 июля 2018 года подал в Арбитражный суд Московской области ВТБ, требования которого составляли 1,2 млрд рублей. 8 октября 2018 года в отношении компании была введена процедура наблюдения, 2 июля 2019 года она была признана банкротом.

Холдинг "Кристалл-Лефортово" был основан в 1999 году и входил в пятерку крупнейших производителей водки и ликероводочной продукции в стране.