Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезут на лечение в Москву

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезут в Москву для продолжения лечения; ее состояние стабильное, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Пострадавшую направят "в ведущее детское федеральное учреждение", сказал Кузнецов журналистам в среду.

По его словам, медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и врачи из Краснодарского края.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник, 17 июля, двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В результате атаки погибли два человека - муж и жена из Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.