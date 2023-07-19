В РФ законодательно закрепили создание специальных семеноводческих зон

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон "О семеноводстве" и законодательно закрепила возможность создания в России специальных семеноводческих зон.

Поправки (№319193-8) накануне внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

"Для производства семян сельскохозяйственных растений могут устанавливаться специальные семеноводческие зоны в порядке, определенном законом субъекта РФ. В отношении земельных участков, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, или юридическим лицам, или предоставленным им в пользование, специальные семеноводческие зоны устанавливаются на основании заявлений указанных лиц", - говорится в поправках.

Закон о семеноводстве также дополняется новым определением – отечественная селекция и пространственная изоляция.

Документ уточняет также порядок взаимодействия информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений и иных государственных информационных систем. Определяет порядок защиты информации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.