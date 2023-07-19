Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В РФ законодательно закрепили создание специальных семеноводческих зон

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон "О семеноводстве" и законодательно закрепила возможность создания в России специальных семеноводческих зон.

Поправки (№319193-8) накануне внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

"Для производства семян сельскохозяйственных растений могут устанавливаться специальные семеноводческие зоны в порядке, определенном законом субъекта РФ. В отношении земельных участков, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, или юридическим лицам, или предоставленным им в пользование, специальные семеноводческие зоны устанавливаются на основании заявлений указанных лиц", - говорится в поправках.

Закон о семеноводстве также дополняется новым определением – отечественная селекция и пространственная изоляция.

Документ уточняет также порядок взаимодействия информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений и иных государственных информационных систем. Определяет порядок защиты информации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства

Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи

Совфед разрешил регионам самим решать, как поступать с бездомными животными

К гостайне не допустят должностных лиц с иностранным гражданством или живущих за границей

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля

Сенаторы одобрили закон о запрете смены пола в РФ

Военная операция на Украине

Российские военные ночью нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе

В ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС

Песков заявил, что всем в мире ясно, что означает попытка посягательства на главу РФ

Совет Федерации одобрил дополнения к законодательству об иноагентах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });