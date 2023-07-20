Поправки об индексации ряда акцизов с 2024 года на 5% вместо 4% прошли II чтение

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году на 5% вместо запланированного ранее роста в 4%, при этом повышенная индексация не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов и мотоциклов.

Поправки в палату внесло правительство ко второму чтению законопроекта № 369931-8 о реализации основных направлений налоговой политики.

Согласно действующему Налоговому кодексу, акцизы на крепкий алкоголь должны были быть проиндексированы в 2024 году на 4% и составить 638 рублей за литр. Подготовленный законопроект предполагает индексацию на 5%, после чего в 2024 году этот налог вырастет с 613 рублей до 643 рублей. В 2025 году индексация опять вернется к уровню 4%, акциз составит 669 рублей, на 2026 год акциз установлен на уровне 696 рублей.

Акциз на слабоалкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта до 9%) будет проиндексирован в 2024 году на 5% и составит 514 рублей за литр (вместо 510 рублей), в 2025 году - 535 рублей, а в 2026 году - 556 рублей.

Акциз на вино в 2024 году составит 36 рублей за литр (рост на 5% к 2023 году), в 2025 году - 37 рублей, а в 2026 году - 38 рублей.

При этом без изменений осталась запланированная индексация акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2024 году также вырастут на 5% вместо 4% и составят 2 731 рубль за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей. В 2025 году величина этого налога составит 2 840 рублей (+16% от максимальной розничной цены, но не менее 3 857 за 1000 штук), в 2026 году - 2 954 рублей плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4 011 рублей.

Акциз на сигары в 2024 году вырастет на 5% и составит 292 рубля за штуку вместо 289 рублей, в 2025 году - 304 рубля, в 2026 году - 316 рублей.

Останутся неизменными заложенные ранее параметры индексации в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина.

Акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. включительно планируется проиндексировать в 2024 году на 5% вместо 4%, он составит 58 руб. за 1 л.с. Акциз на легковые автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. в 2024 году составит 557 рублей (рост на 5%). Аналогичный рост в 5% в 2024 году заложен для автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. (912 рублей), с мощностью от 300 до 400 л.с. (1 555 рублей), от 400 до 500 л.с. (1 609 рублей). На автомобили с мощностью двигателя свыше 500 л.с. ставка в 2024 году устанавливается в размере 1 662 рубля.

Темпы роста акцизов на мотоциклы остаются на запланированном ранее уровне в 4%.