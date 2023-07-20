Законопроект о реализации основных направлений налоговой политики принят во II чтении

В частности, он меняет порядок получения налоговиками сведений об адвокатов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет реализацию основных направлений налоговой политики, документ содержит 300 страниц в которых отражены как вопросы налогового администрирования, так и взимания НДС, НДПИ и налога на прибыль.

Законопроект № 369931-8 был внесен в парламент в конце мая.

В части налогового администрирования законопроект предлагает наделить ФНС полномочиями по определению особенностей учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе установление критериев отнесения лиц к этой категории. В действующем Налоговом кодексе данные полномочия закреплены за Минфином.

Кроме того, уточняется методика постановки на учет в налоговых органах иностранных граждан, получающих доходы от вкладов в российских банках, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу.

Согласно пояснительной записке, документ также меняет порядок получения налоговиками сведений об адвокатах. Сейчас информация запрашивается в адвокатских палатах регионов, предлагается делать это через комплексную информационную систему адвокатуры России (КИС АР, оператор - Федеральная палата адвокатов). Система предполагает налаживание электронного документооборота с государственными информационными системами Минюста, ФСИН, ГАС "Правосудие", ФНС при сохранении информационной независимости адвокатуры.

Законопроект уточняет процедуру досудебного урегулирования налоговых споров, предлагает распространить его на разбирательства имущественного характера, возникающие в результате реализации актов налоговых органов, действий или бездействия должностных лиц.

В части налогового мониторинга уточняются полномочия ФНС по определению форматов направления документов, используемых в этой сфере. Речь идет, например, о запросе на предоставление мотивированного мнения налогового органа или отзыва данного запроса.

В Налоговом кодексе прописываются вопросы применения института электронной банковской гарантии при возмещении НДС и акцизов. Налоговые органы принимают ее и сейчас, но подробно процедура в законодательстве установлена не была.

Предлагается скорректировать существующий механизм пересчета суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, в валюту РФ, установив в качестве момента, когда налоговые агенты обязаны сделать пересчет дату выплаты дохода, в то время как сейчас пересчет ведется на дату уплаты налога. По мнению авторов законопроекта, это приводит к возникновению сложностей как у налоговых агентов, например при проведении операции на следующий банковский день, так и у налоговых органов при отражении обязательств по перечислению налога.

Внесенный законопроект предлагает освободить от НДС услуги застройщика по ДДУ при продаже нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест в многоквартирном жилом доме. Ранее это в законе прописано не было и регулировалось пояснением ФНС.

Лимит расходов на создание одной единицы товара, которую можно без НДС передать в рекламных целях, увеличивается со 100 рублей до 300 рублей.

Уточняется уплата НДС при заключении соглашений о сервитутах в рамках работы федеральной территории "Сириус".

Законопроект также решает давнюю проблему налогообложения дивидендных выплат для физлиц, когда НДФЛ с держателей акций российских компаний уплачивается за граждан брокером, а налог на дивиденды по акциям иностранных компаний гражданин должен рассчитывать сам. В статью 214 вносится уточнение, что налог в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами России, вправе уплачивать и налоговый агент, то есть брокер, доверительный управляющий, депозитарий. Уточняется, что налогоплательщик вправе предоставить налоговому агенту документы для учета уже уплаченного по месту нахождения источника дохода. То есть при расчете НДФЛ в России предполагается продолжать учитывать налог на дивиденды, уплаченный за рубежом. Это делается в тех случаях, если с такими странами у России заключен договор об избежании двойного налогообложения.

Поправки продлевают до 2030 года ограничение, позволяющее компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50%. Согласно действующему законодательству, ограничение в 50% действует до 31 декабря 2024 года.

Для определения суммы прибыли из налоговой базы может быть исключена сумма убытка, подлежащая переносу. То есть организации, понесшие убыток в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшить положительную налоговую базу текущего периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы.

Если Россия откажется от применения этого ограничения, то ежегодно из региональных бюджетов будет изъято порядка 200 млрд рублей, сообщал ранее Минфин.

Принятый во втором чтении законопроект устанавливает также для организаций-резидентов особых экономических зон ставку по налогу на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, в размере 2%.

Предлагается предусмотреть открытый перечень видов договоров страхования, по которым будут учитываться расходы для целей налогообложения.

Документ снижает размер государственной пошлины за аккредитацию филиалов и представительств организаций ЕАЭС, создаваемых на территории России.

Сейчас в НК нет деления по размеру пошлин для аккредитации филиалов представительств иностранных организаций, то есть она единая - 120 тысяч рублей за каждый филиал или представительство. Предлагается отдельно выделить ЕАЭС и установить пошлину для аккредитации ее филиалов и представительств на уровне 4 тысяч рублей.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту не приводится подробных расчетов, но отмечается, что принятие данного закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.