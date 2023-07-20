Законопроект об НДФЛ в 13-15% для официальных "удаленщиков" и фрилансеров прошел II чтение

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о взимании НДФЛ по стандартным ставкам в 13-15% с заработков тех россиян, кто в силу переезда за границу утратил отечественное налоговое резидентство, но остается штатным "дистанционным" сотрудником, и ряда фрилансеров, работающих на российских заказчиков. Новые правила должны начать действовать для первых с 2024 года и с 2025 года для вторых.

Согласно проекту (№369931-8), с 1 января 2024 года российские компании-работодатели будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений своих штатных "дистанционных" сотрудников даже после утраты ими налогового резидентства РФ (в случае нахождения вне России более 183 дней в году).

Аналогичные ставки должны начать применяться, но с 2025 года, и в отношении гонораров фрилансеров за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем, указано в проекте. Налог будет взиматься, если выполнено хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом РФ, либо ему перечисляют вознаграждение на счет в российском банке, или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

Сейчас уплата НДФЛ - обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, а если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, налоговым резидентом которой он стал. Схожие подходы действуют и в отношении фрилансеров, которые освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства РФ.

Если же в трудовом договоре штатного сотрудника и компании нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты им российского налогового резидентства - 30%.

К вопросу налогообложения российских заработков релоцировавшихся граждан РФ Минфин обратился около года назад и неоднократно уточнял свои предложения. Первая редакция законопроекта была представлена для общественного обсуждения в конце июля 2022 года на фоне массового отъезда россиян из страны. Документ предусматривал, что отечественные работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты "дистанционных" сотрудников, пока те являются резидентами РФ, а после утраты ими резидентства - 30%.