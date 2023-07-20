Дума одобрила во II чтении налоговые послабления для личных фондов обеспеченных россиян

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Прибыль не занимающихся активной коммерческой деятельностью личных фондов россиян будет облагаться по ставке 15%, в ряде случаев вывести активы из него можно будет без налоговых последствий, соответствующие поправки приняла в среду во втором чтении Госдума.

Эти изменения были внесены на этапе второго чтения в правительственный законопроект №369931-8, который затрагивает как вопросы налогового администрирования, так и взимания НДС, НДПИ и налога на прибыль.

Возможность создавать в РФ личные фонды для управления активами появилась у россиян в марте 2022 года, минимальный взнос в них - от 100 млн рублей. Они были призваны стать альтернативой западным трастам. Сейчас на них распространяются общие налоговые правила: при распределении активов фонд уплачивает НДС, а получатели - НДФЛ. На прибыль действует стандартная ставка - 20%.

Принятый законопроект предусматривает, что личные фонды, их учредители и наследники смогут получить ряд налоговых послаблений. Налог на прибыль фонда будет взиматься по ставке 15%, если доля его пассивных доходов (дивиденды, проценты, роялти, продажа ценных бумаг, производных финансовых инструментов, сдача недвижимости в аренду) превышает 90%. В иных случаях ставка налога будет стандартной - 20%.

"Мы рассматриваем личный фонд как некое продолжение физлица, поэтому мы применяем к нему максимальную ставку, которую мы применяем к физлицам - сегодня это 15%", - говорил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Кроме того, выгодоприобретатели фонда не будут уплачивать НДФЛ при получении денег или имущества от фонда после смерти его учредителя. Если он жив, то при распределении активов вносить НДФЛ не придется только самому учредителю и его близким родственникам (супругам, родителям, детям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, внукам), но только при одном условии - они являются российскими налоговыми резидентами, то есть проживают в РФ более 183 дней в году.