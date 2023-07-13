Минфин предложил рассматривать переход на котировки Dubai Crude и в налогах, и в демпфере

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минфин готов рассматривать переход на котировки нефти сорта Dubai Crude (а не Brent или Urals) в нефтяном налогообложении только одновременно с аналогичными изменениями и в расчете топливного демпфера, сказал журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"У нас роттердамские котировки (цена российской нефти Urals на базисе CIF в роттердамском порту, рассчитывается агентством Argus - ИФ) используются не только для расчета нефтяных налогов, но и для расчета демпфера, поэтому если говорить, что мы переходим на другие котировки, то надо говорить и в расчете демпфера. Мы же не можем оставить нерепрезентативные европейские котировки при расчете демпфера, а при расчете нефти от них отказаться", - сказал он.

Поэтому, по его словам, Минфин поставил вопрос шире: если мы отказываемся от нефтяных котировок, то надо и в демпфере перейти на какие-то новые котировки.

"Соответственно, сейчас от Минэнерго ждем предложений, на какие котировки в расчете демпфера перейти. Потому что надо системно вопрос решить, мы готовы системно решать, но тогда и в демпфере, и в расчете нефтяных налогов уходить от котировок северо-западной Европы и переходить на какие-то иные котировки. Мы готовы это рассматривать", - добавил Сазанов.

Он сказал также, что Минэнерго предлагает бенчмарком по нефти сделать цену Dubai, а в отношении нефтепродуктов пока нет предложений.

Сазанов пояснил также отказ ведомств от учета цены нефти в восточном порту Козьмино и по нефтепроводу "Дружба" в расчете индикатора для нефтяных налогов. "Просто там мы учитываем лишь те направления, которые раньше учитывались в расчете Urals. Если помните, там использовались северо-западные порты и порты на юге. Соответственно, просто такую же методологию применили, как и при расчете Urals, чтобы базу по ставке не менять", - сказал он.

Как сообщалось, последний вариант поправок в законодательство для налогообложения нефтяников, который был рассмотрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности в понедельник, предполагает, что цена нефти для расчета нефтяных налогов будет выбираться наибольшая из трех: либо цена нефти Brent, уменьшенная на определенный дисконт (в апреле - $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, в июле-августе - $25 за баррель, с 1 сентября $20 за баррель), либо цена Urals, рассчитываемая агентством Argus в рамках текущего законодательства, либо показатель Цспб.

Цспб будет считаться в долларах за баррель и рассчитываться с 1 января 2024 года как увеличенное на $4 за баррель среднее значение ежедневных средневзвешенных по объему поставок экспортных цен на нефть при поставках в Северо-Западные и Южные морские порты России в порядке, установленном ФАС по согласованию с Минфином.

Ранее предполагалось, что в индикаторе Цспб будут учитываться цены поставок в морские порты Северо-Запада и Юга, а также в восточный порт Козьмино, где цены обычно выше, чем в европейских портах России, а также цена поставок по нефтепроводу "Дружба". Таким образом, теперь порт Козьмино и нефтепровод "Дружба" из индикатора исключены.

Глава СпБМТСБ Алексей Рыбников полагал, что как промежуточный вариант, вполне допустимо привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai: "После переориентации основных объемов экспорта российского сорта Urals на страны Южной и Восточной Азии, а также ближневосточные государства, его целевые рынки стали во многом совпадать с целевыми рынками нефтяной корзины Dubai, в состав которой входит пять сортов, добываемой в Персидском заливе".

По его мнению, и по качеству эти сорта ближе к Urals, чем корзина Brent, поэтому корреляция цен Urals и бенчмарка Dubai выше, чем с Brent.