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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Военную ипотеку за погибших в боях заплатит "Росвоенипотека"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который уточняет, что в случае гибели военнослужащего в период проведения специальной военной операции его обязательство по ипотеке, сформированной в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих, погасит "Росвоенипотека".

Сейчас эта обязанность лежит на коммерческих банках.

Законпроект № 389742-8 в конце июня внесла в парламент группа депутатов.

Сейчас по закону в случае гибели военнослужащего при проведении СВО или получении инвалидности I степени его обязательства по ипотеке прекращаются. Возмещение ложится на коммерческие банки. Речь идет о лицах, призванных на военную службу по мобилизации, а также о лицах, принимающих участие в специальной военной операции, такой закон (ФЗ-377) был принят в сентябре 2022 года.

"Необходимо отметить, что принятие ФЗ-377 оказало негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам для военнослужащих, так как перенос на банки финансовой нагрузки по погашению кредитных обязательств погибших в ходе СВО участников НИС привел к существенному росту рисков для кредиторов и необходимости формирования дополнительных резервов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятый закон содержит исключение для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. В случае гибели их обязательство, со дня вступления в силу закона, будет погашать уполномоченный федеральный орган - ФГКУ "Росвоенипотека".

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.

Госдума Росвоенипотека СВО
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