ЦБ разъяснил, что участники СВО вправе оформить кредитные каникулы задним числом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Мобилизованный или другой участник специальной военной операции (СВО) вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, говорится в разъяснениях на сайте Банка России.

При этом кредитные каникулы не могут быть оформлены ранее даты мобилизации или начала участия в СВО (за одним исключением - каникулы по кредитным картам начинаются не ранее даты подачи требования).

Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени (штрафы, неустойки) за этот период отменяются.

Согласно закону, на предоставление кредитных каникул могут претендовать три категории граждан. Первая - лица (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные на военную службу по мобилизации. Вторая группа - лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту или служащие в войсках Национальной гвардии при условии их участия в специальной военной операции. Третья группа - лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Каникулы распространяются на кредитные договора, взятые до дня призыва, также кредитные каникулы распространяются на членов семей военнослужащих.

Согласно закону, указанные категории граждан вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 г., обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.

Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Срок кредитных каникул определит заемщик, но он не должен превышать срок военной службы мобилизованного (срок участия в СВО для войск Нацгвардии) плюс 30 дней. Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 г.

Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение десяти дней.

В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика (за исключением ипотеки) на день установления льготного периода, начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита.