Путин поручил распространить "Дальневосточную ипотеку" на участников СВО

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в программу "Дальневосточная и арктическая ипотека", которые позволят распространить ее на граждан, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), и членов семей погибших в связи с выполнением ее задач.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам своей рабочей поездки в Архангельскую область 11 декабря 2023.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, правительству поручено до 1 марта обеспечить внесение изменений в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", предусматривающие ее распространение "на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)".

Кроме того, изменения должны предусматривать отмену требований о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций.