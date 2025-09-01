ЦБ РФ будет вести реестр администраторов финансовых и товарных индикаторов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Изменения в закон о Банке России, согласно которым регулятор осуществляет допуск администраторов финансовых и товарных индикаторов на финансовый рынок и ведет соответствующий реестр, вступили в силу с 1 сентября.

Сам реестр пока не опубликован. Указания Банка России, утверждающие перечень документов и сведений для внесения в реестр, а также порядок его ведения регулятором, находятся на госрегистрации в Минюсте, сообщил ЦБ.

Включение в реестр является добровольным. При этом в нормативных документах госорганов и самого ЦБ разрешается использовать только индикаторы, сведения о которых содержатся в реестре, напоминает Банк России.

Новое регулирование "направлено на увеличение доверия к информации, необходимой для заключения сделок на финансовом и товарных рынках, и к российской индустрии финансовых индикаторов в целом", говорится в сообщении регулятора.

Законопроекты "Об администраторах финансовых индикаторов" и корреспондирующие поправки в закон о ЦБ РФ были внесены в Госдуму летом 2023 г. группой депутатов и сенаторов на фоне ухода из России ряда глобальных провайдеров. В минувшем декабре документы были одобрены парламентом и подписаны президентом. С 1 сентября начинается отсчет трехлетнего срока, в течение которого органы власти и ЦБ должны привести свои правила в соответствие с новым законом.