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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Более 130 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Очередей на досмотр перед Крымским мостом со стороны Тамани нет, со стороны Керчи в очереди скопилось более 130 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

"В очереди со стороны Керчи находится 137 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.

Крымский мост
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