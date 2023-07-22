Более 130 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Очередей на досмотр перед Крымским мостом со стороны Тамани нет, со стороны Керчи в очереди скопилось более 130 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

"В очереди со стороны Керчи находится 137 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.