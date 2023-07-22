Минобороны РФ заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников в Черниговской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по месту расположения иностранных наемников в поселке Гончаровское Черниговской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, на авиабазе "Канатово" воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

Большое число польских и немецких наемников уничтожено 6 июля групповым ракетным ударом по академии сухопутных войск ВСУ, заявил Конашенков.

"По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", - сказал он.

"Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что российскими военными "будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины".

По его словам, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также одна крылатая ракета Storm Shadow.

Помимо этого, уничтожено 15 украинских беспилотников в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, сказал Конашенков

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117 районах", - заявил генерал.

По направлениям

Российские военные за сутки отразили 14 атак ВСУ на донецком направлении, семь - на красно-лиманском и три на южно-донецком направлениях, заявил Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал он.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской народной республики", - заявил представитель военного ведомства.

Он сказал, что потери армии Украины за сутки на данном направлении составили до 170 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

"На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.

По его данным, в ЛНР и ДНР "поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наемников".

Конашенков заявил, что в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ, также нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад в ЛНР и ДНР.

"Поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Запорожской области. Одна ДРГ уничтожена в ЛНР.

"В районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", - заявил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, потери армии Украины на данных направлениях составили: до 190 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH-70 производства Великобритании.

Он сказал, что на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - заявил он.