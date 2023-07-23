Российские военные заявили, что не наносили удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны РФ опровергли заявление Украины о том, что причиной разрушения храма в Одессе стал удар российским высокоточным оружием.

"Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности", - заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты", - говорится в сообщении.

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