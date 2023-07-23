Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

Российские военные заявили, что не наносили удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны РФ опровергли заявление Украины о том, что причиной разрушения храма в Одессе стал удар российским высокоточным оружием.

"Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности", - заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты", - говорится в сообщении.

Новость дополняется

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Что произошло за день: суббота, 22 июля

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма

Ликвидированный в Подмосковье мужчина имел при себе автоматическое оружие и гранаты

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Ликвидирован мужчина, открывший огонь по полицейским в Подмосковье

Хинштейн сообщил, что в полицейских в Подмосковье стрелял приезжий из Красноярска

Минобороны РФ сообщило о гибели корреспондента "РИА Новости" в Запорожской области

На Крымском мосту снова открыли движение после второго за день перекрытия

На Крымском мосту снова открыли движение после второго за день перекрытия

Движение по Крымскому мосту снова временно перекрыто

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });