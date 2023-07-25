Минприроды разъяснило последствия признания водорода полезным ископаемым

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Водород включен в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод как самостоятельное полезное ископаемое по инициативе Минприроды, это дает возможность начать его геологоразведку и добычу, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Водород это экологичное топливо, поэтому помимо традиционных источников получения (из природного газа, угля, воды) одно из перспективных направлений - поиск и добыча природного водорода, что может существенно снизить стоимость его получения, отметили в Минприроды.

В ведомстве назвали добычу природного водорода потенциально наиболее экологически чистой технологией по сравнению с традиционными способами получения (например, паровая конверсия метана и газификации угля) за счет отсутствия выбросов углекислого газа, добавили в ведомстве.

"На данный момент нет сведений о потенциальных запасах и ресурсах водорода в недрах, о том, как водород аккумулируется в недрах, масштабах и интенсивности водородной дегазации недр. Включение позиции "водород природный" в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод даст возможность выполнять геологоразведочные работы и находить перспективные участки для добычи водорода из недр", - сказал представитель Минприроды.

20 июля гендиректор ООО "Газпром водород" Константин Романов сообщил, что Росстандарт 7 июля оформил приказ, который включил водород в общероссийский классификатор полезных ископаемых. Речь идет о приказе от 07.07.2023 N 490-ст "Об утверждении Изменения 5/2023 ОКПИиПВ к Общероссийскому классификатору полезных ископаемых и подземных вод". Дата введения в действие - 1 августа 2023 года. Приказ пока не размещен в открытом доступе, Росстандарт публикует приказы на своем сайте в течение 30 дней.