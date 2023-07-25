Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Минприроды разъяснило последствия признания водорода полезным ископаемым

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Водород включен в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод как самостоятельное полезное ископаемое по инициативе Минприроды, это дает возможность начать его геологоразведку и добычу, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Водород это экологичное топливо, поэтому помимо традиционных источников получения (из природного газа, угля, воды) одно из перспективных направлений - поиск и добыча природного водорода, что может существенно снизить стоимость его получения, отметили в Минприроды.

В ведомстве назвали добычу природного водорода потенциально наиболее экологически чистой технологией по сравнению с традиционными способами получения (например, паровая конверсия метана и газификации угля) за счет отсутствия выбросов углекислого газа, добавили в ведомстве.

"На данный момент нет сведений о потенциальных запасах и ресурсах водорода в недрах, о том, как водород аккумулируется в недрах, масштабах и интенсивности водородной дегазации недр. Включение позиции "водород природный" в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод даст возможность выполнять геологоразведочные работы и находить перспективные участки для добычи водорода из недр", - сказал представитель Минприроды.

20 июля гендиректор ООО "Газпром водород" Константин Романов сообщил, что Росстандарт 7 июля оформил приказ, который включил водород в общероссийский классификатор полезных ископаемых. Речь идет о приказе от 07.07.2023 N 490-ст "Об утверждении Изменения 5/2023 ОКПИиПВ к Общероссийскому классификатору полезных ископаемых и подземных вод". Дата введения в действие - 1 августа 2023 года. Приказ пока не размещен в открытом доступе, Росстандарт публикует приказы на своем сайте в течение 30 дней.

Росстандарт Минприроды Газпром Водород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко пообещала, что сенаторы одобрят расширение призывного возраста

Матвиенко пообещала, что сенаторы одобрят расширение призывного возраста

Картаполов уверен в поддержке Советом Федерации расширения призывного возраста

В Думе идею расширения призывного возраста с 18 до 30 лет объяснили демографической ситуацией

Сенаторы одобрили закон об упрощении согласования капремонта домов-памятников

Сенаторы одобрили закон об упрощении согласования капремонта домов-памятников

Пограничники изъяли в Хабаровском крае бивни мамонта более чем на 50 млн руб.

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на импорт вина почти в 1,5 раза

Призывной возраст с января 2024 года расширят до 18-30 лет

Призывной возраст с января 2024 года расширят до 18-30 лет

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может превысить значение в 2% ВВП

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Пропавшая группа школьников из Москвы вышла на связь с мурманскими спасателями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });