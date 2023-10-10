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Эксперт заявил о нехватке технологий для полной отработки запасов угля Кузбасса

Региону пора перейти к созданию горных технологий под существующие запасы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Имеющиеся на госблансе запасы угля в Кемеровской области могут быть лишь частично отработаны за счет имеющихся горных технологий, сообщил директор федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Клишин на научно-практической конференции.

"Кузбасс уже прошел стадию поиска участков недр, пригодных к эффективному освоению существующими горными технологиями. Наступает новый этап развития Кузбасса - не поиск запасов под уже существующие технологии, а поиск и разработка горных технологий под существующие запасы. К сожалению, у нас сегодня одна технология (подземной добычи - ИФ) - это комплексно-механизированные забои, которые ведут к тому, что значительную часть угля мы списываем. Значительная часть угля у нас сосредоточена в мощных пологих и крутых угольных пластах. Поиск технологий для таких угольных пластов... нет таких технологий - выемки на полную мощность", - отметил Клишин.

Согласно продемонстрированной им презентации, при добыче 1 млн тонн угля около 3 тонн разведанных запасов "погашаются" (списываются) как "не соответствующие требованиям используемых технологий добычи".

"Числящиеся на госбалансе запасы лишь частично соответствуют технологическим запросам промышленности", - говорится в презентации. Отмечается, в частности, что в период с 2004 года по 2020 год было предоставлено право пользование участками недр с запасами 18,6 млрд тонн угля, из которых 51% числились на госбалансе. В 2021-2022 годах предоставлено право пользования участками недр с запасами 1,88 млрд тонн угля, из которых на балансе числится только 17%.

При этом количество "нетехнологичных, трудноизвлекаемых" запасов в Кузбассе предварительно оценивается в 17-25 млрд тонн. Уточняется, что "характеристики и условия" залегания этих запасов "не обеспечивают в настоящее время их вовлечение в эффективное недропользование".

Клишин также подчеркнул, что потенциал угольной отрасли можно развивать только за счет "использования подземной добычи угля". В частности, 90% запасов коксующихся углей и 97% коксующихся углей особо ценных марок в Кузбассе, по данным на 1 января 2022 года, предусмотрены для подземной добычи. В нераспределенном фонде эти показатели составляют 93% и 99% соответственно.

Согласно презентации, в целом для открытой отработки предназначено только 26,6% запасов Кузнецкого угольного бассейна (17,8 млрд тонн), оставшиеся 73,4% запасов (49 млрд тонн) предназначены для подземной отработки. При этом в Кузбассе в последние годы открытым способом добывается только около 140-160 млн тонн, в то время как подземным - лишь порядка 80-90 млн тонн.

"Имеется существенный дисбаланс между объемами добычи и ресурсной базой подземного и открытого способов добычи", - подчеркнул Клишин. Он также напомнил, что открытые горные работы "приводят к большим экологическим проблемам и социальной напряженности".

Кузбасс Кемеровская область РАН Владимир Клишин
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