Госдума сняла ограничения на сброс компаниями сточных вод во II и III санитарные зоны

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в Водный кодекс, которые снимают ограничения на сброс компаниями сточных вод во вторые и третьи зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Поправки были внесены накануне главой комитета депутатом Сергеем Гавриловым и депутатом от Краснодарского края Дмитрием Ламейкиным в законопроект (N555658-6).

Сейчас согласно части 3 ст. 44 Водного кодекса запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные во всех трех границах зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Внесенные поправки уточняют, что сброс запрещен только в первом поясе зон санитарной охраны. Кроме того, сейчас запрещен сброс сточных вод в первой и второй зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, внесенные поправки запрещают сброс только в первой зоне.

В поправках уточняется, что сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, во второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям Водного кодекса и законодательству в области охраны окружающей среды.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно САНПИН (2.1.4.1110-02) ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.