Картаполов предложил воспринимать спецГУПы для охраны порядка как народное ополчение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Специализированные государственные унитарные предприятия (спецГУПы), которые можно будет по решению президента создавать в регионах РФ, послужат народным ополчением, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это то, о чем мы давно говорили, - народное ополчение. Как они будут действовать, что они будут из себя представлять, такую форму мы предлагаем", - сказал Картаполов во вторник на пленарном заседании, комментируя соответствующее положение принятого сегодня закона.

Согласно закону, для усиления охраны общественного порядка, борьбы с диверсантами в отдельных субъектах РФ будут создаваться специализированные государственные унитарные предприятия.

Такие предприятия создаются высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время.

СпецГУПы являются юридическими лицами с особыми уставными задачами и исполняют функции по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и органам военного управления в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите государственной границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, говорится в документе.

Высшие исполнительные органы регионов, в которых созданы предприятия, имеют право в порядке, установленном правительством РФ, получать во временное пользование в соответствующих территориальных органах уполномоченного федерального органа исполнительной власти боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему и передавать их предприятиям во временное пользование для использования и применения в качестве служебного оружия, также отмечается в законе.

Работники предприятий имеют право на ношение и хранение боевого ручного стрелкового оружия при наличии удостоверений, которыми предусмотрено такое право.

Финансовое обеспечение деятельности таких предприятий является расходным обязательством РФ. Субъекты РФ вправе осуществлять дополнительное финансовое обеспечение деятельности предприятий за счет средств из своих бюджетов, говорится в законе.