Минэкономразвития РФ предложило продлить пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота

Речь идет о продлении до 31 августа 2024 года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предлагает продлить до 31 августа 2024 г. пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота, повысить базовую цену для расчета пошлины на шрот с нынешних 13 875 рублей до 15 875 рублей за тонну.

Кроме того, предлагается на год - до 31 августа 2024 году продлить и пошлину на экспорт подсолнечника, следует из проекта постановления правительства, размещенного сайте подготовки нормативно-правовых актов.

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