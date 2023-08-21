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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В кабмин внесен проект постановления о продлении пошлин на экспорт подсолнечника

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Проект постановления о продлении до 31 августа 2024 года взимания пошлин на экспорт подсолнечника, масла и шрота согласован и внесен в правительство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

Предусмотрен также перевод экспортной пошлины на подсолнечник в рубли. С 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года ставка пошлины предлагается в 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну вместо нынешних 50%, но не менее $320 за тонну.

Как сообщалось ранее в пояснительной записке к проекту постановления, применение этих мер регулирования экспорта семян подсолнечника, подсолнечного масла и подсолнечного шрота признано целесообразным на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которое состоялось 21 июля 2023 года.

Пошлина на экспорт подсолнечника была введена 1 июля 2021 года. Сначала действовала по 31 августа 2022 года, затем была продлена до 31 августа 2023 года.

Так называемый "подсолнечный демпфер" (плавающие пошлины на масло и шрот) применяются с 1 сентября 2021 года. С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Согласно постановлению правительства от 30 июня 2022 года, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минэкономразвития
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