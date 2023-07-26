Минэкономразвития вырабатывает правила выделения регионам единой субсидии на туризм

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Регионы России активно берутся развивать туризм, и, чтобы им помочь, необходимо упростить механизм субсидирования региональных программ, сообщил на совещании по развитию туризма глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Очень важно вовлекать в вопрос финансирования туризма регионы, поскольку они основные бенефициары - здесь рабочие места, здесь НДФЛ, здесь налог на прибыль, здесь имущество, здесь малый бизнес. Поэтому рассчитываем, что регионы будут активно нацеливать все доступные инструменты на поддержку туризма", - сказал министр.

По словам Решетникова, в первую очередь, речь идет об инфраструктурных бюджетных кредитах, о программе реструктуризации долгов перед федеральным центром. "И мы видим, что доля проектов по туризму, которые регионы заявляют и поддерживают, существенно выросла", - подчеркнул министр.

Минэкономразвития готовит предложения по изменению подхода к федеральному финансированию региональных программ.

"Сейчас у нас существуют пять различных субсидий: мы помогаем приводить в порядок центры городов, оборудовать пляжи, маршруты, поддерживаем некрупные предпринимательские инициативы, но это все самостоятельные субсидии с самостоятельными условиями конкурса, где достаточно много бюрократической работы. Поэтому мы предлагаем сделать одну субсидию, увязать ее с имеющийся инфраструктурой, с ростом турпотока и, соответственно, дальше уже регионы будут самостоятельно предлагать программы в рамках более простого механизма финансирования", - объяснил он.

Глава Минэкономразвития добавил, что вопрос уже согласован с Минфином, а конкретные предложения будут представлены в августе.