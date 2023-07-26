Госдума приняла закон об изменении правил внесудебного банкротства физлиц

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, расширяющий круг лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ).

Сейчас ею могут воспользоваться россияне, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено новое. Процедура длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию.

Документ (№343127-8) вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. Минимальная планка долга снижается с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также принятый документ разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам - через семь лет. Для подтверждения этих обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки.

Пока они лишены возможности пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке, так как получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают.

Кроме того, вдвое - с десяти до пяти лет - сокращается срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.

Всего за время существования внесудебной процедуры банкротства с сентября 2020 по июнь 2023 года, согласно данным "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), стартовали 18697 процедур с суммой долга 6,44 млрд рублей. Завершены 13282 процедуры с задолженностью 4,62 млрд рублей. Доля начатых дел составила 55%.

Меняется и ряд правил для запущенной через суд процедуры банкротства. С трех до пяти лет увеличивается максимально допустимый срок реструктуризации долгов гражданина, который может утвердить суд при согласии на этот план кредиторов. Без их согласия суд сможет утвердить план реструктуризации долгов на срок до трех лет, а не на два года, как сейчас.

За время существования судебной процедуры личного банкротства с 1 октября 2015 года по июнь текущего, согласно данным "Федресурса", банкротами были признаны 916 тыс. человек.