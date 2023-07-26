РФ подготовила к подписанию с Эфиопией целый ряд документов

Россия более чем втрое увеличит квоту для студентов из этой страны

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия и Эфиопия "на полях" саммита РФ-Африка подпишут целый ряд документов, в том числе об информационной безопасности и о воздушном сообщении.

"К вашему визиту, уважаемый премьер-министр, мы подготовили целый пакет документов, среди них - межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий, "дорожная карта" в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами", - сообщил президент РФ Владимир Путин, принимая в среду в Стрельне главу правительства Эфиопии Абий Ахмеда, который прибыл в Петербург для участия во втором саммите РФ-Африка.

Путин отметил, что ведется работа еще над полутора десятками межправительственных и межведомственных документов.

Президент России также сообщил о принятом решении увеличить на 2023-2024 годы по просьбе эфиопской стороны более чем в три раза квоту для студентов этой страны за счет бюджета РФ.