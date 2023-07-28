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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Россия и Эфиопия обсудят строительство АЭС малой или большой мощности

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия и Эфиопия рассмотрят возможность строительства на территории этой африканской страны атомных электростанций малой или большой мощности, сообщил "Росатом" по итогам подписания в рамках саммита "Россия - Африка" соответствующей дорожной карты.

Документ определяет конкретные шаги, которые стороны предпримут в 2023-2025 годах по проработке возможности строительства АЭС, а также Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии.

Сейчас "Росатом" строит АЭС "Эль Дабаа" в Египте. Это первый проект госкорпорации в Африке. В ходе саммита "Росатом" подписал еще ряд соглашений о сотрудничестве в сфере мирного атома. По словам гендиректора компании Алексея Лихачева, африканские страны заинтересованы в том числе и в плавучих АЭС.

АЭС Росатом Эфиопия Африка Алексей Лихачев
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