Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после кратковременной остановки в четверг днем, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Информация об остановке движения была опубликована в 11:42. Перекрытие продлилось 20 минут.

Накануне движение по мосту перекрывалось один раз, в понедельник - четыре раза.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.