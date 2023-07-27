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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто в четверг днем, сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.

Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.

Крымский мост
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