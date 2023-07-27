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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

ФСВТС продолжает отслеживать случаи реэкспорта российского оружия на Украину

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия внимательно отслеживает случаи реэкспорта российского и советского оружия на Украину и принимает меры к недобросовестным странам-импортерам, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения. В случае подтверждения такого рода случаев принимаются соответствующие меры, влияющие не только на военно-техническое сотрудничество с недобросовестным покупателем, но и на выстраивание отношений на политическом уровне", - сказал он.

По его словам, что в сравнении с другими государствами африканские страны ответственно относятся к своим обязательствам по поводу реэкспорта вооружения и военной техники.

Шугаев напомнил, что любая поставка военной продукции за рубеж возможна только после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя, в соответствии с которым импортер, в том числе, берет на себя обязательства не передавать полученную технику в третьи страны без официального согласия российской стороны.

3 июня ФСВТС выразила обеспокоенность в связи с незаконным реэкспортом российского (советского) оружия на Украину.

"Большую тревогу продолжает вызывать бесконтрольность поставок западного оружия, а также незаконно реэкспортируемого из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на "черных рынках", потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма", - говорилось в заявлении ведомства.

31 марта в ФСВТС заявили, что передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 производства РФ грубо нарушает международные обязательства по реэкспорту вооружения.

Дмитрий Шугаев ФСВТС Украина
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