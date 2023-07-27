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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

РЖД ждут целевого кредита для финансирования контракта по модернизации ж/д Кубы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" рассчитывает на выделение целевого кредита для финансирования контракта по модернизации ж/д инфраструктуры Кубы, говорится в материалах монополии.

"Планируется продолжить взаимодействие с кубинской стороной и российскими финансовыми институтами по вопросу выделения целевого экспортного кредита на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы в рамках подписанного контракта", - сказано в интерактивной презентации РЖД, представленной на их стенде на форуме "Россия-Африка".

Так же там говорится, что подготовка технико-коммерческого предложения по реализации оптимизированного I этапа контракта начнется после принятия правительством России решения о выделении целевого экспортного кредита.

В результате реализации проекта скорость движения на ж/д инфраструктуре Кубы вырастет с 40-60 км/ч до 120 км/ч, грузопоток увеличится с 14,7 млн тонн до 21,6 млн тонн, пассажиропоток поднимется с 7,8 млн человек до 24,3 млн пассажиров, а время в пути из Гаваны до Сантьяго-де-Куба сократится с 20 до 12 часов, сказано в презентации.

В октябре 2019 года "дочка" монополии "РЖД Интернешнл" и Союз железных дорог "Железные дороги Кубы" подписали контракт по восстановлению и модернизации железнодорожной сети этой страны. Цена контракта на тот момент составляла 1,88 млрд евро, он рассчитан на десять лет.

РЖД Куба РЖД Интернешнл
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