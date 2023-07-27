Президент РФ распорядился о поощрении метростроителей за возведение БКЛ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении за строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Распоряжение опубликовано на федеральном портале правовых актов.

В соответствии с этим документом, некоторых сотрудников наградят Почетной грамотой президента, другие получат благодарность президента.

Ранее в июле Путин подписал указ о награждении группы чиновников и строителей за возведение БКЛ. В частности, за заслуги в строительстве БКЛ и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени был награжден заммэра Москвы Андрей Бочкарев, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

БКЛ построили к марту 2023 года. На кольце протяженностью более 70 км расположена 31 станция.