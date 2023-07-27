Двое пассажиров разбившегося на Алтае вертолета самостоятельно покинули место катастрофы

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В МЧС объяснили разночтения в данных о погибших в крушении вертолета Ми-8 на Алтае: два пассажира, которых считали погибшими, самостоятельно ушли с места катастрофы и добрались до больницы. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

"Они ушли в больницу самостоятельно. Думали, что они находятся под сгоревшими обломками, но они смогли выбраться и ушли", - сказали в управлении.

Сначала сообщалось о шести погибших из 16 человек, находившихся на борту, затем оказалось, что погибли четыре человека, еще десять получили травмы, а двоим медицинская помощь не понадобится. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным администрации Усть-Коксинского района республики, у пострадавших переломы и ожоги до 90% тела.

Вертолет с туристами упал у села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. Вертолет полностью разрушился и сгорел.

Росавиация сообщала, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что он вез экскурсионную группу.