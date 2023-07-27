Путин наградил военкора Журавлева орденом Мужества посмертно

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества военкора МИА "Россия сегодня" Ростислава Журавлева. Документ опубликован на сайте Кремля.

Этим же указом "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества награждены" фотокор МИА "Россия сегодня" Константин Михальчевский, корреспондент "Известий" Роман Польшаков, и оператор "Известий" Дмитрий Шиков.

Как сообщало Минобороны России, 22 июля около полудня был нанесен артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства "РИА Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. Четыре журналиста были ранены, Журавлев во время эвакуации в госпиталь умер.