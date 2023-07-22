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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Минобороны РФ сообщило о гибели корреспондента "РИА Новости" в Запорожской области

По данным военного ведомства, ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что армия Украины нанесла артиллерийский удар по группе российских журналистов, один из них, корреспондент агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев, скончался от ранений.

"22 июля 2023 года около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства "РИА Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны.

"В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказали в военном ведомстве.

"Во время эвакуации журналист информационного агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", - сообщили в Минобороны.

"Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет, - заявили в министерстве. - Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Минобороны РФ РИА Новости Ростислав Журавлев МИЦ "Известия" Запорожская область
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