Совфед рассмотрит закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Для борьбы с диверсантами в отдельных регионах будут создаваться ГУПы, которые смогут подавлять беспилотники

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу обсудит закон, согласно которому возраст призыва граждан на военную службу в РФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

При прохождении первого чтения в Госдуме проект закона предполагал переход от действующих сегодня пределов 18-27 лет к возрастным границам от 21 до 30 лет. Причем это должно было происходить поэтапно. Однако во втором чтении в документ была внесена поправка, которая сохранила нижнюю границу призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней планки до 30 лет. При этом поэтапность больше не предполагается.

Закон также учитывает, что запас Вооруженных сил РФ создается из числа граждан, не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта РФ решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 30 лет.

Закон уточняет условия и категории граждан, которые могут заключать "короткие" контракты сроком на один год и меньший срок в особые периоды.

Так, с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок. При этом указанный контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы, говорится в законе.

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, при использовании ВС РФ за пределами территории России контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, - на один год; с гражданином, пребывающим в запасе, - на один год или меньший срок.

Также закон предусматривает, что для усиления охраны общественного порядка, борьбы с диверсантами в отдельных субъектах РФ будут создаваться специализированные государственные унитарные предприятия.

Согласно закону такие предприятия создаются высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента России в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время.

Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях, а также перечень работников, уполномоченных на принятие такого решения, определяется высшими исполнительными органами субъектов РФ, предусматривает закон.

Во вторник спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что, по ее мнению, сенаторы поддержат закон о границах призывного возраста от 18 до 30 лет.

"Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций, скажем, со своим регионом", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, в связи с данной инициативой продолжаются дискуссии, в том числе в Совете Федерации, однако спикер не видит "причин для избыточной, излишней ажитации или резонансности вокруг этого закона".

"Мне кажется, что это даёт больше возможностей в тех случаях, когда есть доказанная необходимость, в наиболее удобное время для человека, исходя из его жизненных обстоятельств, пройти службу в армии", - сказала Матвиенко.