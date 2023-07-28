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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Боевые корабли РФ и КНР начали совместное патрулирование акватории Тихого океана

К патрулированию привлечена боевая авиация двух стран

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию акватории Тихого океана, в ходе которого отработают охрану объектов экономической деятельности двух стран, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, в ходе патрулирования моряки двух стран "отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, будут решать противолодочные задачи, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли".

"В ходе патрулирования с экипажами надводных кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации Тихоокеанского флота и авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК)", - говорится в релизе.

ТОФ информирует, что "после выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту".

РФ в составе международного отряда представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От КНР в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

Как сообщалось, несколькими днями ранее военные моряки России и Китая в акватории Японского моря провели совместные военно-морские учения "Север/Взаимодействие-2023".

Нынешнее патрулирование акватории Тихого океана моряками двух стран - третье по счету. Первое было проведено в 2021 году, второе - осенью 2022 года.

ВМФ РФ ВМС КНР Тихий океан
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