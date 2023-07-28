Россия планирует увеличить в полтора раза число сельхозатташе в Африке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский Минсельхоз планирует в ближайшее время в полтора раза увеличить число своих представителей - сельхозатташе в странах Африки.

"Минсельхоз оказывает всемерную поддержку развитию товарооборота с африканскими странами, в том числе с этой целью в страны Африки уже направлено восемь представителей министерства, наших сельхозатташе. Их деятельность оказывает прямое и непосредственное влияние на увеличение объема торговли. В ближайшее время мы увеличим их количество почти в полтора раза", - заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на форуме "Россия - Африка".

По его словам, сейчас на долю России приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% - импорта ячменя, более 13% - импорта растительных - соевого и подсолнечного - масел.

"Таким образом, мы обеспечиваем страны Африки базовыми сельскохозяйственными продуктами, с которыми в первую очередь связана продовольственная безопасность и которые важны для каждого жителя континента", - подчеркнул он.

Как отметил Левин, экспорт российского продовольствия в страны Африки продолжает стабильно расти, за первое полугодие 2023 года он стал существенно больше.

"Мы увеличили практически все основные товарные группы, которые поставляем в страны Африки. И считаем, что можем и дальше уверенно наращивать эти поставки. В то же время Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, тропических фруктов, какао-бобов и многой другой продукции, которая по климатическим условиям у нас не растет", - заявил замминистра.

У России есть большой потенциал для увеличения экспорта аграрной продукции, в том числе и в страны Африки, добавил Левин.

"Согласно принятой правительством программы, мы к 2030 году должны ввести в оборот еще 13 млн га сельхозземель, что позволит дополнительно собрать очень большие объемы зерновых, произвести масложировой продукции и т.д. Естественно, все они будут направлены на мировой рынок", - сказал он.