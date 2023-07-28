Режим ЧС ввели в Черкесске после разгула стихии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти столицы Карачаево-Черкесии Черкесска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня и временно закрыли доступ в крупнейший городской парк, где от упавшего дерева погиб человек, сообщает пресс-служба мэрии города в пятницу.

"В связи с неблагоприятными явлениями (сильный ветер, град, ливень) обстановка на территории Черкесска признана чрезвычайной ситуацией. Установлен местный уровень для органов управления Черкесского городского звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В региональной столице созданы оперативный штаб и сформирована оперативная группа.

Вместе с тем по решению городских властей, в период действия режима ЧС муниципального уровня и в связи с штормовым предупреждением доступ граждан и проезд автотранспорта на территорию ПКиО "Зеленый остров" ограничен с 20:00 28 июля по 22:00 31 июля.

Также власти Черкесска призвали жителей и гостей города в непогоду не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в столице Карачаево-Черкесии Черкесске из-за падения деревьев во время урагана один человек погиб и шестеро пострадали.

В частности, житель КЧР 1998 года рождения погиб из-за падения дерева на его автомобиль на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров".

По данным регионального Минздрава, из шестерых пострадавших пятеро получили легкие травмы и после оказания медпомощи они будут отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще один пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Он госпитализирован.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС распространила штормовое предупреждение из-за сильных осадков, ожидаемых в Карачаево-Черкесии 28-29 июля.